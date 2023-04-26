Evden kaçıp Esra Erol'a gelen adam: Karım bana 9 yıldır eziyet ediyor
9 yıldır eşinden azap çektiğini iddia eden Ramazan Bey, evden kaçıp Esra Erol'da programına konuk oldu.
Esra Erol'da programına 11 yıllık evliliğinin 9 yılı boyunca eşinden eziyet gördüğünü belirten Ramazan Bey'in sözleri damga vurdu. Programda şaşkınlık yaratan açıklamaların ardı arkası kesilmedi. Ramazan Bey, kardeşinin Nilüfer Hanım tarafından çok yemek yediği bahanesiyle şiddete uğradığını söyledi. 11 yılda 9 ev değiştirdiğini belirten Ramazan Bey, Esra Erol'dan yardım istedi.
"ANNEMİN CENAZESİNE GİTMEME BİLE İZİN VERMEDİ"
Eve gitmeyip gizlice programa katıldığını belirten Ramazan Bey, kayınvalidesi Kader Hanımı da suçladı. Kendi annesinin cenazesine bile izin vermedikleri için gidemediğini belirten Ramazan Bey, ağladığı sırada eliyle gözyaşlarını sildi.
"CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI"
Annesi sağken eşinin yalnızca bayramlarda görüşmesine izin verdiğini ifade eden Ramazan Bey'in sözleri ekran başındakileri şaşırttı.
Eşi izin vermediği için yıllardır köye gidemediğini de belirten Ramazan Bey, onunla arkadaşları sayesinde tanıştığını ve karısının kendisinden önce bir evlilik yaptığını söyledi.