Evlendiği gün hamile olduğunu açıklayan güzel oyuncu Beste Kökdemir anne oldu
Uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünyaevine giren ve düğün gününde hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtan güzel oyuncu Beste Kökdemir bebeğini kucağına aldı.
Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi sevilen yapımlarda rol alan güzel oyuncu Beste Kökdemir uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünya evine girmişti.
Çatak'ın Mayıs ayında yaptığı evlenme teklifini kabul eden Beste Kökdemir 4 Temmuz'da nikahında Instagram hesabından paylaştığı ultrason karesiyle bebek müjdesini vermişti.
Beste Kökdemir'in ultrason görüntülü paylaşımı hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı.
Düğün günü hamile olduğunu açıklayan oyuncu, gelen eleştiriler üzerine bir video çekerek açıklama yapmıştı.
