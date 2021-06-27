Evleniyorlar derken... Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden ayrıldı mı?
Beş gün önce hamileliğini açıklayan ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı Mısırlı, sevgilisini her yerden sildi.
Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.
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Bu iddiaları başta net bir dille yalanlayan fenomen, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu itiraf etmişti.
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Her hareketiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı'nın, hamile olduğu iddia edilmişti.
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Bebeğini düşüren Şeyma Subaşı, acısından bir gün sonra soluğu İbiza sahillerinde aldı.
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