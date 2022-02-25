Evlenmeye hazırlanan Hadise hamile mi? Sessizliğini bozdu

3 MİLYON TL'LİK YÜZÜKLE EVLİLİK TEKLİFİ

Mehmet Dinçerler, ocak ayında Hadise'ye evlilik teklifi etti. Şarkıcı, o anları Instagram'dan yayınlayarak "Bölümümüz şimdi başlıyor" dedi. Dinçerler ise sevgilisinin paylaşımına, "Mrs. Dinçerler" yorumunu yaptı. Hadise'nin tektaşının fiyatının da 3 milyon TL olduğu ortaya çıktı.