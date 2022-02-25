Evlenmeye hazırlanan Hadise hamile mi? Sessizliğini bozdu
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise, hamile olduğu iddialarına yanıt verdi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak olan Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi.
"HAMİLE DEĞİLİM"
Şarkıcının hamile kaldığını öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği ileri sürüldü. Hamilelik iddiasının ardından 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hadise "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" dedi.
3 MİLYON TL'LİK YÜZÜKLE EVLİLİK TEKLİFİ
Mehmet Dinçerler, ocak ayında Hadise'ye evlilik teklifi etti. Şarkıcı, o anları Instagram'dan yayınlayarak "Bölümümüz şimdi başlıyor" dedi. Dinçerler ise sevgilisinin paylaşımına, "Mrs. Dinçerler" yorumunu yaptı. Hadise'nin tektaşının fiyatının da 3 milyon TL olduğu ortaya çıktı.
İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından pembe elbiseli pozlarını paylaşan Hadise, zayıf görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcının hayranları "Aşk yaramış" yorumları yaptı.