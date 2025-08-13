  1. Anasayfa
  ''Evli bir oyuncunun tacizine uğradım'' diyen güzel sunucu o mesajları ifşa etti!

''Evli bir oyuncunun tacizine uğradım'' diyen güzel sunucu Tuğçe Aral o mesajları ifşa etti

Eski Türkiye güzeli manken ve sunucu Tuğçe Aral katıldığı bir televizyon programında evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklamıştı. Aral bu sefer de kendisine gelen taciz mesajlarını canlı yayında ifşa etti.

Eski Türkiye güzeli manken ve sunucu Tuğçe Aral katıldığı programdaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

50 Fifty programının sunucusu Zeynep Bozkaya, Tuğçe Aral'a; “Çok güzel bir kadın olarak sosyal medyadan hiç tacize varan mesajlar aldınız mı?” diye sordu. Tuğçe Aral isim vermeden çok ünlü ve evli bir oyuncunun kendisine aylarca sosyal medya üzerinden mesajlar attığını itiraf etti.

Aral, taciz eden ünlü oyuncunun mesajlarına eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra da devam ettiğini söyledi.

Tuğçe Aral'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medyada tacizcisinin kim olduğuna dair dikkat çeken iddialar yer alırken bazı sosyal medya hesaplarından bu ünlünün Berk Oktay olduğu öne sürüldü.

