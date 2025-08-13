''Evli bir oyuncunun tacizine uğradım'' diyen güzel sunucu Tuğçe Aral o mesajları ifşa etti

50 Fifty programının sunucusu Zeynep Bozkaya, Tuğçe Aral'a; “Çok güzel bir kadın olarak sosyal medyadan hiç tacize varan mesajlar aldınız mı?” diye sordu. Tuğçe Aral isim vermeden çok ünlü ve evli bir oyuncunun kendisine aylarca sosyal medya üzerinden mesajlar attığını itiraf etti.