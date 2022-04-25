  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Evrim Keklik'in babasından Acun'a rest: Kızımı eleyin...

Evrim Keklik'in babasından Acun'a rest: Kızımı eleyin...

Survivor Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik'in sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Evrim Keklik'in babasından Acun'a rest: Kızımı eleyin... - Resim: 1

Survivor'da yine sular durulmuyor. Heyecanlı oyunların sonunda Yokluk Adası'na giden isim 2. kez yine Evrim Keklik oldu. 

1 / 4
Evrim Keklik'in babasından Acun'a rest: Kızımı eleyin... - Resim: 2

Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Evrim Keklik, Yokluk Adası'nedan sonra 10. kez eleme adayı oldu. Keklik'in sürekli olarak eleme adayı olması ise tepkilere neden oldu. 

2 / 4
Evrim Keklik'in babasından Acun'a rest: Kızımı eleyin... - Resim: 3

Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik, Twitter hesabından Acun Ilıcalı'ya seslendi. Son oyunda üst üste sayı almasına rağmen eleme potasına giren Keklik, en çok eleme adayı olan isimlerden birisi oldu. 

3 / 4
Evrim Keklik'in babasından Acun'a rest: Kızımı eleyin... - Resim: 4

Konsey sonrası Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik'ten şaşırtan bir paylaşım geldi. Keklik Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "Lütfen kızımı eleyin! Bu yükün altından kalkamam" dedi.

4 / 4