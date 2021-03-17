Exxen Survivor çekiliş sonuçları kazananların tam listesi
Exxen Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları belli oldu. Exxen toplamda 100 kişiyi partinin yapılacağı Dominik'e götürüyor. İşte, Survivor birleşme partisi çekilişi sonuçları...
Exxen Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları açıklandı. İşte noter heyeti huzurunda yapılan Survivor Exxen çekiliş sonuçları...
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SURVIVOR DOMİNİK SEYAHATİ ASIL TALİHLİLER
Batuhan Arslan
Rabia Nur Ocak
Yasemin Yakut
Şeyma Maden Y
arkın Söyler
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İbrahim Sevinç
Mehmet Kıor
Esra Aydın
Emrehan Tatar
Enes Doğru
Şevket Anezoğlu
Esma Akgöllü
Birsel Baktimur
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Taylan Gündoğdu
Ceren Açıkgöz
Berkay Tezcan
Emirhan Arda Erdim
Meltem Zeynep Çolak
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