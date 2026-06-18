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  4. Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil'e skandal suçlama: Uzaklaştırma kararı aldırdı!

Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil'e skandal suçlama: Uzaklaştırma kararı aldırdı!

TikTok yayıncısı Eylem Çelik, iş görüşmesi vaadiyle kendisiyle iletişime geçen sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil'e skandal suçlama: Uzaklaştırma kararı aldırdı! - Resim: 1

Magazin gündemini sarsan Eylem Çelik ve Mehmet Ali Erbil geriliminde yeni bir hukuki gelişme yaşandı. 

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Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil'e skandal suçlama: Uzaklaştırma kararı aldırdı! - Resim: 2

TikTok yayıncısı Eylem Çelik, hakkında çıkan aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden resmi uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

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Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil'e skandal suçlama: Uzaklaştırma kararı aldırdı! - Resim: 3
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Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil'e skandal suçlama: Uzaklaştırma kararı aldırdı! - Resim: 4
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