Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil'e skandal suçlama: Uzaklaştırma kararı aldırdı!
TikTok yayıncısı Eylem Çelik, iş görüşmesi vaadiyle kendisiyle iletişime geçen sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.
Magazin gündemini sarsan Eylem Çelik ve Mehmet Ali Erbil geriliminde yeni bir hukuki gelişme yaşandı.
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TikTok yayıncısı Eylem Çelik, hakkında çıkan aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden resmi uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı
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