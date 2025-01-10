EYT'li olup oyunculuğa ara veren Selin Demiratar ortaya çıktı

2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlara veda eden güzel oyuncu daha önce "EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum'' demişti.