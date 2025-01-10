EYT'li olup oyunculuğa ara veren Selin Demiratar ortaya çıktı
Sezen Aksu şarkılarıyla çekilen O Kadın adlı filmdeki oyunculuğu ile Türkiye'nin gündemine gelen ve Adanalı dizisindeki İdil karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Selin Demiratar yıllar sonra ortaya çıktı.
"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan, O Kadın adlı sinema filmindeki oyunculuğyla büyük bir hayran kitlesi edinen Selin Demiratar yıllar sonra ortaya çıktı.
2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlara veda eden güzel oyuncu daha önce "EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum'' demişti.
Uzun zaman sonra yeniden görüntülenen Demiratar bu defa fikrini değiştirdi ve müjdeyi verdi.
SnobMagazin'de yer alan habere göre; "Sevenleriniz sizi özledi ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz?" sorusuna Selin Demiratar, "İş görüşmelerim devam ediyor projeleri değerlendiriyorum içime sinen bir proje gelirse ekranlarda olacağım" yanıtını verdi.