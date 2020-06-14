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  3. 14 Haziran 2020 13:22

Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'na 109 bin liralık evlilik teklifi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ezgi Eyüboğlu’yla evlilik için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'na 109 bin liralık evlilik teklifi

Genç iş insanı, geçtiğimiz günlerde Gayrettepe’de bulunan bir mücevher mağazasından yaklaşık 16 bin dolar (109 bin TL) değerinde, tektaş satın aldı. 

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Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'na 109 bin liralık evlilik teklifi

Oğulcan’a alışverişte babası Sinan Engin de eşlik etti. Babasının fikrini alan Engin, seçimi de birlikte yaptı. 

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Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'na 109 bin liralık evlilik teklifi

İş insanının sevgilisi Eyüboğlu’na doğum günü olan yarın, romantik bir organizasyonla evlenme teklifi edeceği öğrenildi. 

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Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'na 109 bin liralık evlilik teklifi

Seda Sayan, oğlunun ilişkisi için, “Aşklarını ilk gördüğüm anda sevindim. Ezgi çok hanım ve güzel bir kız” yorumunu yapmıştı. (Milliyet)

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