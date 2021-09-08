Ezgi Eyüboğlu’ndan eski aşkı Oğulcan Engin'e olay gönderme
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamış, ikili sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Eyüboğlu, eski sevgilisine gönderme yaptı.
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in evliliğe giden ilişkisi 1 önce sürpriz şekilde sona erdi. Ayrılığın ardından ilk kez konuşan güzel oyuncudan eski sevgilisine olay gönderme geldi.
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Bir magazin dergisine konuşan oyuncu "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna şöyle cevap verdi...
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"Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil."
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Kolay pes etmediğini, hep geleceğe baktığını söyleyen Eyüboğlu dergiye yaptığı diğer açıklamalarda mesleğine ve kariyerine odaklandığını, çalışırken başka hiçbir şey düşünmediğini belirtti.
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