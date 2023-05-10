Ezgi Mola hamile mi? Eşi Mustafa Aksakallı sesizliğini bozdu

Mola'nın kısa sürede 880 bin fazla beğeni alan paylaşımına Hande Erçel, Elçin Sangu, Eda Ece, Aslı Enver, Oğuzhan Uğur, Birce Akalay, Hazal Kaya, Burcu Biricik, Özlem Ada Şahin, Cemal Can Canseven ve Demet Akalın gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.