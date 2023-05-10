Ezgi Mola hamile mi? Eşi Mustafa Aksakallı sesizliğini bozdu
8 Mayıs'ta Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddia edildi. Hamilelik iddialarına Aksakallı'dan yanıt geldi.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 5 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksakallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi. Sürpriz nikahın ardından Mola'nın hamile olduğu ileri sürüldü.
İkili hakkında çıkan bebek iddiasının ardından Mustafa Aksallı'ya ulaşan Gazete Magazin ekibi, iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mola'nın hamile olmadığını söyleyen Aksallı, "Zamanı gelince" ifadelerini kullandı.
Instagram'da 6,2 milyon takipçisi bulunan Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile nikahtan bir kareyi paylaşarak kalp emojisi koydu.
Mola'nın kısa sürede 880 bin fazla beğeni alan paylaşımına Hande Erçel, Elçin Sangu, Eda Ece, Aslı Enver, Oğuzhan Uğur, Birce Akalay, Hazal Kaya, Burcu Biricik, Özlem Ada Şahin, Cemal Can Canseven ve Demet Akalın gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.