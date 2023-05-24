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  4. Yeni evlenen Ezgi Mola müjdeyi verdi

Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı

8 Mayıs'ta Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan Ezgi Mola, hamile olduğunu açıkladı.

Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı - Resim: 1

8 Mayıs'ta Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola'dan bebek müjdesi geldi. 

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Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı - Resim: 2

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mola, bebek sorusuna ''İstedim oldu'' yanıtını vererek hamile olduğunu açıkladı. 

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Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı - Resim: 3

Mola, ''Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu." dedi.

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Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddia edilmiş, eşi Mustafa Aksakallı'dan yalanlama gelmişti.  Mola'nın hamile olmadığını söyleyen Aksallı, "Zamanı gelince" ifadelerini kullanmıştı.

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