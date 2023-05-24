Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı
8 Mayıs'ta Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan Ezgi Mola, hamile olduğunu açıkladı.
8 Mayıs'ta Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola'dan bebek müjdesi geldi.
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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mola, bebek sorusuna ''İstedim oldu'' yanıtını vererek hamile olduğunu açıkladı.
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Mola, ''Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu." dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddia edilmiş, eşi Mustafa Aksakallı'dan yalanlama gelmişti. Mola'nın hamile olmadığını söyleyen Aksallı, "Zamanı gelince" ifadelerini kullanmıştı.
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