Ezgi Mola ve Enis Arıkan bakın neden küsmüş!

Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortalığı fena karıştırdı.

Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından büyük ayıplanırken bir kısmı da "Saçmalamayın" yorumlarında bulundu.