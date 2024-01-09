Ezgi Mola ve Enis Arıkan bakın neden küsmüş!
Yıllardır herkesin imrendiği bir dostluğa sahip olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın neden küstüğü otaya çıktı.
Sanat dünyasının samimi iki yakın dostu Enis Arıkan ile Ezgi Mola'ya nazar değdi. Yediği içtiği ayrı gitmeyen sıkı dostlar Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın arasının açıldığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.
Düğünden cinsiyet partisine, doğum gününden akşam yemeğine her anlarından beraber olan ikilinin ani küslüğü tabii ki merak konusu oldu. Sosyal medyada "Discorel" adlı kullanıcıdan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni bir iddia gündeme geldi.
Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortalığı fena karıştırdı.
Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından büyük ayıplanırken bir kısmı da "Saçmalamayın" yorumlarında bulundu.
Takvim'in köşe yazarı Ufuk Özcan, ikilinin arasının neden bozulduğunu köşesine taşımıştı.
İşte o yazıdan dikkat çeken detaylar...