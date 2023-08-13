Ezgi Mola'dan bikinili hamilelik pozu: Bağdaş kurabiliyorum bakın
'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda yapımda başrol oynayan Ezgi Mola hamilelik pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Uzan zamandır işletmeci Mustafa Aksakallı ile mutlu bir ilişkisi olan ve koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan Ezgi Mola, pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.
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NİKAHA 14 KİŞİ DAVET EDİLDİ
Ünlü çift, 8 Mayıs'ta muratlarına ererek aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti. Mola ve Aksakallı'nın sade nikâh törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişi katılmıştı.
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KARNI BURNUNDA POZ
Nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra bebek beklediğini açıklayan Ezgi Mola, şimdilerde hamileliğin tadını çıkartarak tatil yapıyor. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda hamile pozlarını paylaştı.
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