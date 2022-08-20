Ezgi Mola'dan Murat Boz'a: Kalbine Mustafa'yı mı etiketledin?

Çok yoğun bir konser temposundan çıktığını ve mola vermek için Çeşme’ye geldiğini belirten Boz, "Ağustos itibariyle konserlerimiz başlayacak. Pandemide baya ara vermiştik, yeniden sahnelere dönüp hareketlenmek bizi biraz zorladı tabii ama sonrasında alıştık. Yeni filmimizin provaları da başlayacak; hem konserler, hem de film bizi yoracak."