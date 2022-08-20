Ezgi Mola'dan Murat Boz'a: Kalbine Mustafa'yı mı etiketledin?
Şimdilerde Çeşme'de tatilde olan Murat Boz, Instagram'da paylaştığı pozuna Mustafa AksakallI'yı etiketleyince Ezgi Mola rahat duramadı.
Çok yoğun bir konser temposundan çıktığını ve mola vermek için Çeşme’ye geldiğini belirten Boz, "Ağustos itibariyle konserlerimiz başlayacak. Pandemide baya ara vermiştik, yeniden sahnelere dönüp hareketlenmek bizi biraz zorladı tabii ama sonrasında alıştık. Yeni filmimizin provaları da başlayacak; hem konserler, hem de film bizi yoracak."
"Kışa doğru da Avrupa turnemiz olacak. Oyunculuğu seviyorum, kendimi iyi hissediyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Kamera önünde olmak güzel bir his. Yeter ki senaryosu beni heyecanlandırsın" açıklamasını yapmıştı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 11.2 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, son olarak Çeşme'de çekilen yeni bir fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu. Kalbine Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola'yı da etiketleyen Boz kısa sürede binlerce beğeni alırken; Mola'dan ünlü ismin paylaşımına yorum gecikmedi.
Sevgilisi Aksakallı'yı etiketlediğini gören Murat Boz'a kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, "Kalbine de Mustafa beyi mi etiketledin Murat’cım?" diye yazdı. Yorumu gören Mustafa Aksakallı'nın gülerek cevap verdiği Mola'ya, ünlü şarkıcı da; "Hayır, ikinizi" yazıp beyaz kalp emojisi ekledi.