Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Mayıs ayında nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin erkek bebeği olacak.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçen aylarda sevgilisi Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Gündeme bomba gibi düşen nikahın ardından Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi geldi.
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ENİS ARIKAN'DAN SÜRPRİZ PARTİ
Mola'nın bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı olan oyuncu Enis Arıkan sürpriz bir parti düzenledi.
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Parti, adeta ünlüler geçidine döndü. Çiftin kalabalık dost çevresi, kendilerini yalnız bırakmadı.
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CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Çiftin dostları, ''Jr. Mustafa geliyor'' paylaşımları yaptı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belli oldu.
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