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  4. Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Mayıs ayında nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin erkek bebeği olacak.

Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 1

Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçen aylarda sevgilisi Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Gündeme bomba gibi düşen nikahın ardından Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi geldi.

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Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 2

ENİS ARIKAN'DAN SÜRPRİZ PARTİ
Mola'nın bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı olan oyuncu Enis Arıkan sürpriz bir parti düzenledi.

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Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 3

Parti, adeta ünlüler geçidine döndü. Çiftin kalabalık dost çevresi, kendilerini yalnız bırakmadı.

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Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 4

CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Çiftin dostları, ''Jr. Mustafa geliyor'' paylaşımları yaptı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belli oldu.

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