Ezhel: ''Kürtçe konuşuyorum, Amedspor'u paylaşıyorum''
Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel (Sercan İpekçioğlu), sosyal medyada kendisine 'terörist' diyen kullanıcılara tepki gösterdi. Kürt rapçi Xatar ile paylaştığı fotoğrafına yapılan eleştirilere yanıt veren Ezhel, "Bana her terörist dediğinizde etimden et kopuyor adeta" dedi.
Ezhel adıyla bilinen rap müzisyeni Sercan İpekçioğlu'nun bazı takipçileri, Kürt rapçi ve müzik prodüktörü Xatar'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle sanatçıya tepki gösterdi.
Yapılan eleştiriler üzerine Instagram hesabından açıklama yapan Ezhel, "Evet Kürtçe konuşuyorum, evet Amedspor'u paylaşıyorum. Ben bu ülkeyi asla sevmeyi denemediğiniz bir şekliyle seviyorum. Her şeyiyle" dedi.
Instagram'da paylaştığı hikayelerde Ezhel, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar ben insan bloklamaktan bıktım. Çıkın beni takipten. Beni açıklama yapmak zorunda bıraktığınız için de hepinizden ayrıca tiksiniyorum.
Sırf Almanya'da herkesin tanıdığı, Mesut Özil'in de, sokakta gören herhangi birinin de direkt fotoğraf çekileceği Xatar'la fotoğrafım var diye bana terörist yakıştırması yapabildiğiniz için sizlerden utanıyorum.