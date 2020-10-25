Şevval Şahin ''İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?'' sorusuna yanıt veremedi
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Youtube'da yayınlanan Sorgu Sual programına katıldı. Programda genel kültür sorularına yanıt vermekte zorlanan Şahin, yayını terk etti. Ünlü güzelin Fahrettin Koca'yı tanımaması izleyiciyi şaşkına çevirdi.
Son döndemde verdiği partilerle salgın kurallarını hiçe saydığı için tepki çeken Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti.
21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bıraktı.