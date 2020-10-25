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  3. 25 Ekim 2020 22:10

Şevval Şahin ''İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?'' sorusuna yanıt veremedi

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Youtube'da yayınlanan Sorgu Sual programına katıldı. Programda genel kültür sorularına yanıt vermekte zorlanan Şahin, yayını terk etti. Ünlü güzelin Fahrettin Koca'yı tanımaması izleyiciyi şaşkına çevirdi.

Şevval Şahin ''İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?'' sorusuna yanıt veremedi

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Şevval Şahin ''İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?'' sorusuna yanıt veremedi

Son döndemde verdiği partilerle salgın kurallarını hiçe saydığı için tepki çeken Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti.

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Şevval Şahin ''İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?'' sorusuna yanıt veremedi

21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bıraktı.

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Şevval Şahin ''İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?'' sorusuna yanıt veremedi

Sakinleşip geri gelen Şahin'in, "Fahrettin Koca'yı (Sağlık Bakanı) tanıyor musunuz?" sorusunu ise "Pas" diyerek, yanıtlamaması şaşırttı.

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