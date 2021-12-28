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  4. Fahriye Evcen 20 yaşında liseli rolü oynamış! İşte o görüntüler...

Fahriye Evcen 20 yaşında liseli rolü oynamış! İşte o görüntüler...

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in 20 yaşındaki hali görenleri şaşkına çevirdi.

Fahriye Evcen 20 yaşında liseli rolü oynamış! İşte o görüntüler... - Resim: 1

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, şıu sıralar Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde "Akça Hatun" karakterinde konuşturduğu başarısı ile konuşuluyor.

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Fahriye Evcen 20 yaşında liseli rolü oynamış! İşte o görüntüler... - Resim: 2

Biz kendisinin 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi ile hayatımıza girdiğini düşünsek de aslında öyle değil.

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Fahriye Evcen 20 yaşında liseli rolü oynamış! İşte o görüntüler... - Resim: 3

Öyle ki Fahriye Evcen henüz 19 yaşında ilk dizi tecrübesini 2005 yılı yapımı Asla Unutma dizisinde "Pınar" karakterine hayat vererek yaşamış.

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Fahriye Evcen 20 yaşında liseli rolü oynamış! İşte o görüntüler... - Resim: 4

Yine 2006 yılında Fatma Girik gibi Türk sinemasının dört yoncasından biri ile Hasret dizisinde rol almış.

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