Fahriye Evcen 20 yaşında liseli rolü oynamış! İşte o görüntüler...
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in 20 yaşındaki hali görenleri şaşkına çevirdi.
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, şıu sıralar Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde "Akça Hatun" karakterinde konuşturduğu başarısı ile konuşuluyor.
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Biz kendisinin 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi ile hayatımıza girdiğini düşünsek de aslında öyle değil.
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Öyle ki Fahriye Evcen henüz 19 yaşında ilk dizi tecrübesini 2005 yılı yapımı Asla Unutma dizisinde "Pınar" karakterine hayat vererek yaşamış.
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Yine 2006 yılında Fatma Girik gibi Türk sinemasının dört yoncasından biri ile Hasret dizisinde rol almış.
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