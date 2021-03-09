Fahriye Evcen bacak dekoltesi ile sosyal medyayı salladı
İş için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen, güzelliği ve verdiği pozlar ile sosyal medyayı salladı.
Uzun süredir oğlu Karan'ı ve özel anlarını paylaşan Fahriye Evcen'den sürpriz kareler geldi.
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İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen 8 Mart'ta yaptığı paylaşımla takipçilerine "Bu c¸ekim hepimiz ic¸in..." mesajını yolladı.
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Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü
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