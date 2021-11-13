Fahriye Evcen deri pantolonuyla sosyal medyayı salladı
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Fahriye Evcen, iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen adındna söz ettirmeye devam ediyor.
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Barış Arduç ile Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde başrolü paylaşan Evcen, dizide Akça Hatun rolüne hayat veriyor.
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İddialı instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen, çok kpnuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Siyah deri pantolonuyla poz veren güzel oyuncu fiziğini sergiledi.
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