Fahriye Evcen doğal güzelliğiyle hayranlarını mest etti!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yine güzelliğiyle göz kamaştırdı. Şu sıralar sosyal medyayı çok seven Fahriye Evcen sıklıkla paylaşım yapıyor. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Evcen bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.