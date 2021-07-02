Fahriye Evcen ekranlara geri dönüyor
Uzun süredir ekrandan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen, yeniden izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde eşi ile Bebek'te görüntülenen Burak Özçivit, "Fahriye’nin sürprizi değil, sürprizleri olacak. Asıl haberler onda" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
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Özçivit'in 'sürpriz' olarak duyurduğu proje belli oldu. Fahriye Evcen, çekimleri başlayan ve TRT 1’de ekrana gelmeye hazırlanan 'Alparslan' dizisiyle el sıkıştı.
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BARIŞ ARDUÇ'LA AYNI PROJEDE
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç’un 'Sultan Alparslan’ı oynayacağı dizinin kadrosuna, uzun zamandır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen de dahil oldu.
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"HEYECANLA DAHİL OLDUĞUM BİR PROJE"
Dizinin yapım şirketi Akli Film'in patronu Emre Konuk, sosyal medyada Evcen’le birlikte yer aldıkları kareleri paylaştı ve “Hoş geldin Fahriye Evcen. #AlpArslan” notunu düştü.
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