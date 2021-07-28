Fahriye Evcen ile oğlu Karan'dan tatil pozları
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatilin tadını çıkarıyor.
Üç sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Evcen, oğlu ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Bir süredir Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, sosyal medyada zaman zaman takipçileriyle renkli karelerini paylaşıyor.
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"AŞKIM"
35 yaşındaki güzel oyuncu, bugün iki yaşındaki oğlu Karan'la çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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DOĞAL HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Oğlunu oynarken yalnız bırakmayan Evcen'in "Aşkım" notunu düştüğü karelerde makyajsız olması da dikkatlerden kaçmadı.
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