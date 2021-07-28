Fahriye Evcen ile oğlu Karan'dan tatil pozları

Üç sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Evcen, oğlu ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.