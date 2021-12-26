Fahriye Evcen: ''İyi ki doğun sevgilim''

8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında da çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.