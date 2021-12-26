Fahriye Evcen: ''İyi ki doğun sevgilim''
Oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu evlilikleri süren Burak Özçivit, 37. yaşına girdi. Eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Evcen, ''İyi ki doğdun sevgilim'' mesajını paylaştı.
8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında da çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
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Fahriye Evcen ve oğlu ile objektif karşısında verdiği pozları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Burak Özçivit, 37. yaşına girdi.
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Eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Evcen, Özçivit ile çekilen eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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DOĞUM GÜNÜ POZU
Fahriye Evcen, gönderisinde eşine, "İyi ki doğdun sevgilim!" sözleriyle seslendi. Evcen'in paylaşımına yorum yapan Burak Özçivit de, "Sağ ol birtanem, hep birlikte..." ifadelerini kullandı.
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