Fahriye Evcen karnı burnunda pozlarını paylaştı! İşte bebeğine vereceği isim
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor. Çiftin bebeklerine verecekleri isim belli oldu.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019’da dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci oğlunu kucağına almaya hazırlanan çiftin, bebeklerinin ismi de belli oldu.
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, çiftin iki ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem ismini verecekleri öğrenildi.
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Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından da hamilelik fotoğraflarını “Kavuşmaya az kaldı” notuyla yayınladı ve binlerce beğeni aldı. Burak Özçivit ise eşinin pozlarını kendi sayfasından beğeniye sunup şunu yazdı: “Su gibi...”
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