Fahriye Evcen lüks villasından poz verdi

Mutlu evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündemden düşmüyor. Son olarak bir mobilya markası ile anlaşma sağlayan ünlü çift, 2 yıllık anlaşma için tam tamına 80 milyon TL kazanmıştı.