Fahriye Evcen lüks villasından poz verdi
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gösterişli villası görenleri etkiledi ve hayran bıraktı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in muhteşem villası içindeki zarafet ve lüks detaylarla dikkat çekti.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, özel hayatlarıyla merak edilen ve sık sık da gündem olan ünlü çiftlerden.
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, özel hayatlarıyla merak edilen ve sık sık da gündem olan ünlü çiftlerden.
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Mutlu evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündemden düşmüyor. Son olarak bir mobilya markası ile anlaşma sağlayan ünlü çift, 2 yıllık anlaşma için tam tamına 80 milyon TL kazanmıştı.
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Kazandıklarını gayrimenkule yatırım Özçivit çifti, beş ay içerisinde ikinci villalarını almışlar ve bunun için de 4 milyon 250 bin dolar ödemişlerdi.
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