Fahriye Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı
Geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit'le yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'a yükleyen Fahriye Evcen, şimdi de beyazlar içinde olduğu bir fotoğrafını paylaşınca beğeni yağmuruna tutuldu.
Son günlerin yine çok konuşulan isimlerinden olan Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit, Instagram paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Özçivit, geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile ilk defa fotoğraf paylaşmış ve beğenileri toplamıştı.
Şimdi de Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'a yeni bir fotoğrafını yükledi. Beyazlar içinde bir kıyafetin içinde olan Evcen, fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmekle kalmadı Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncu, bu yeni fotoğrafını Instagram'a "Biz buna değeriz" notuyla yayımladı. Evcen, bu paylaşımıyla 6 yıldır reklam yüzü olduğu markayla işbirliklerinin yıl dönümünü kutladı.