SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 3 BİN 336'YA YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Mayıs 2020 23:42

Fahriye Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit'le yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'a yükleyen Fahriye Evcen, şimdi de beyazlar içinde olduğu bir fotoğrafını paylaşınca beğeni yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı

Son günlerin yine çok konuşulan isimlerinden olan Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit, Instagram paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Özçivit, geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile ilk defa fotoğraf paylaşmış ve beğenileri toplamıştı. 

1/ 5
Fahriye Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı

Şimdi de Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'a yeni bir fotoğrafını yükledi. Beyazlar içinde bir kıyafetin içinde olan Evcen, fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmekle kalmadı Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu.

2/ 5
Fahriye Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı

Güzel oyuncu, bu yeni fotoğrafını Instagram'a "Biz buna değeriz" notuyla yayımladı. Evcen, bu paylaşımıyla 6 yıldır reklam yüzü olduğu markayla işbirliklerinin yıl dönümünü kutladı.

3/ 5
Fahriye Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı

Fahriye Evcen, beyazlar içindeki paylaşımına "Çünkü biz buna değeriz demeyi çok seviyorum" notunu da düştü. 

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM