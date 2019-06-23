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  3. 23 Haziran 2019 15:07

Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e izin çıktı

Burak Özçivit, nisanda oğulları Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen'i bu süre boyunca yalnız bırakmadı. 4 aydır yurtdışından gelen teklifleri reddeden Özçivit Fahriye Evcen'in onay vermesiyle Bükreş'ten gelen teklifi kabul etti. .

Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e izin çıktı

Burak Özçivit, nisanda oğulları Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen'i bu süre boyunca yalnız bırakmadı.

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Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e izin çıktı

Katar, Dubai ve Kuveyt'ten gelen iş tekliflerini Evcen istemediği için 4 aydır geri çeviren oyuncu, eşinin onayıyla Bükreş'e gidecek.

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Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e izin çıktı

Eylül ayında "Diriliş Osman" dizisiyle ekrana gelecek olan Özçivit, Bükreş'te reklam yüzü olduğu Altınyıldız Classics mağazasının açılışına katılacak.

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Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e izin çıktı

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