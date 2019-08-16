Fahriye Evcen'den eleştirilere cevap
Fahriye Evcen, oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile Bodrum tatilinden dönerken havalimanında görüntülenmişti. Henüz doğum kilolarından kurtulamayan Evcen'in son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Bodrum tatilini bitiren Fahriye Evcen, nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ve eşi Burak Özçivit ile birlikte İstanbul'a döndü. Çift, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
Fahriye Evcen'in son fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun kilolarıyla dalga geçti. Yaşananlar üzerine 2. Sayfa programı #fahriyeçokgüzelsin hashtag'i ile ünlü oyuncuya destek kampanyası başlattı.
Fahriye Evcen, hakarete varan yorumlara sosyal medya hesabından tek cümle ile cevap verdi: Her anne, her kadın çok güzeldir!