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  3. 16 Ağustos 2019 15:00

Fahriye Evcen'den eleştirilere cevap

Fahriye Evcen, oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile Bodrum tatilinden dönerken havalimanında görüntülenmişti. Henüz doğum kilolarından kurtulamayan Evcen'in son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Fahriye Evcen'den eleştirilere cevap

Bodrum tatilini bitiren Fahriye Evcen, nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ve eşi Burak Özçivit ile birlikte İstanbul'a döndü. Çift, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

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Fahriye Evcen'den eleştirilere cevap

Fahriye Evcen'in son fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun kilolarıyla dalga geçti. Yaşananlar üzerine 2. Sayfa programı #fahriyeçokgüzelsin hashtag'i ile ünlü oyuncuya destek kampanyası başlattı.

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Fahriye Evcen'den eleştirilere cevap

Fahriye Evcen, hakarete varan yorumlara sosyal medya hesabından tek cümle ile cevap verdi: Her anne, her kadın çok güzeldir!

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Fahriye Evcen'den eleştirilere cevap

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJLARI
Vildan Atasever, Evcen'in fotoğrafını "Sen her halinle güzelsin. Her şeyden önemlisi Karan bebeğin biricik annesisin" notuyla yayınladı.

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