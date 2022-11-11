Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz

KARNI BURNUNDA POZUNU PAYLAŞTI

Hamilelik sürecini evinde ailesiyle geçiren Evcen, zaman zaman da sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 13,1 milyon takipçisi bulunan 6 aylık hamile güzel oyuncu, ayna karşısında büyüyen karnını göstererek verdiği bir pozu paylaştı. İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan 36 yaşındaki Evcen, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.