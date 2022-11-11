Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 6 aylık hamile olan Evcen, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan oyuncu Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan adını verdikleri ilk oğlunu dünyaya getirdi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor.
KARNI BURNUNDA POZUNU PAYLAŞTI
Hamilelik sürecini evinde ailesiyle geçiren Evcen, zaman zaman da sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 13,1 milyon takipçisi bulunan 6 aylık hamile güzel oyuncu, ayna karşısında büyüyen karnını göstererek verdiği bir pozu paylaştı. İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan 36 yaşındaki Evcen, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
"KARAN'I KARDEŞ SÜRECİNE ALIŞTIRDIK"
Geçtiğimiz ay Burak Özçivit ile Nişantaşı'nda görüntülenen Evcen, hamilelik sürecinin gayet güzel geçtiğini ve bu süreci evinde dinlenerek geçirdiğini söylemişti. Oğlu Karan'la ilgili konuşan oyuncu "Karan'ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız" demişti.