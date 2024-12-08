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  4. Fahriye Evcen'e nazar değdi... Kar tatilinde görünmez kaza

Fahriye Evcen'e nazar değdi... Kar tatilinde görünmez kaza

Eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak tatiline giden güzel oyuncu Fahriye Evcen kaza geçirdi.

Fahriye Evcen'e nazar değdi... Kar tatilinde görünmez kaza - Resim: 1

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve 2 çocuğuyla birlikte Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

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Fahriye Evcen'e nazar değdi... Kar tatilinde görünmez kaza - Resim: 2

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yalnızca bir otelin pistlerini açtığı sezona erken başladı.

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Fahriye Evcen'e nazar değdi... Kar tatilinde görünmez kaza - Resim: 3

Kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih eden çift, yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulundu.

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Fahriye Evcen'e nazar değdi... Kar tatilinde görünmez kaza - Resim: 4

Oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da kayak yapan Özçivit ailesinin keyifli vakit geçirdiği görüldü.

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