  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını gören şaştı kaldı

Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını gören şaştı kaldı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağıyor...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. 2017 yılında evlenen çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucağına aldı.

1 / 9

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden.

2 / 9

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yaz tatilini oğulları Karan ile Bodrum'daki evlerinde geçirmişlerdi.

3 / 9

Yeni sozunda ekranlarda olacak olan ikiliden Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra ilk kez bir dizide yer almanın heyecanını yaşıyor.

4 / 9