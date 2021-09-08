Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını gören şaştı kaldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağıyor...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. 2017 yılında evlenen çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucağına aldı.
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Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden.
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Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yaz tatilini oğulları Karan ile Bodrum'daki evlerinde geçirmişlerdi.
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Yeni sozunda ekranlarda olacak olan ikiliden Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra ilk kez bir dizide yer almanın heyecanını yaşıyor.
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