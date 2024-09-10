Fahriye Evcen'in tatil pozları hayranlarından tam not aldı
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağdı.
Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Fahriye Evcen, yıllar önce "Çalıkuşu" dizinde tanıştığı ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine girdi.
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2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.
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ÖZEL HAYATLARIYLA SIK SIK GÜNDEMDELER
Attıkları her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen çift, hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla sık sık adlarından söz ettiriyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen'in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Her paylaşımı olay olan Evcen şimdilerde dolu dizgin tatil yapıyor.
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