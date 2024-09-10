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  4. Fahriye Evcen'in tatil pozları hayranlarından tam not aldı

Fahriye Evcen'in tatil pozları hayranlarından tam not aldı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

Fahriye Evcen'in tatil pozları hayranlarından tam not aldı - Resim: 1

Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Fahriye Evcen, yıllar önce "Çalıkuşu" dizinde tanıştığı ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine girdi.

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Fahriye Evcen'in tatil pozları hayranlarından tam not aldı - Resim: 2

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.

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Fahriye Evcen'in tatil pozları hayranlarından tam not aldı - Resim: 3

ÖZEL HAYATLARIYLA SIK SIK GÜNDEMDELER

Attıkları her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen çift, hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla sık sık adlarından söz ettiriyor. 

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Fahriye Evcen'in tatil pozları hayranlarından tam not aldı - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen'in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Her paylaşımı olay olan Evcen şimdilerde dolu dizgin tatil yapıyor. 

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