Farah Zeynep Abdullah dizide isminin kullanılmasına tepki gösterdi
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah 'Benim Adım Farah' dizisinde isminin kullanılmasına tepki gösterdi.
Farah Zeynep Abdullah ‘Benim Adım Farah’ dizisinden gelen teklifi kabul etmeyince rol Demet Özdemir’e gitmişti.
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'BU İSMİ VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ?'
Yapımcıya “Diziye bu ismi vermeyi düşünmüyorsunuz, değil mi?” dediği iddia edilen Abdullah, çekimleri başlayan diziden rahatsız oldu.
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Oyuncu “Benim adım Farah, araştırmanızı öneririm” diye tweet attı.
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Farah isimli 749 TC vatandaşı bulunuyor.
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