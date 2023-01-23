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  4. Farah Zeynep Abdullah dizide isminin kullanılmasına tepki gösterdi

Farah Zeynep Abdullah dizide isminin kullanılmasına tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah 'Benim Adım Farah' dizisinde isminin kullanılmasına tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah dizide isminin kullanılmasına tepki gösterdi - Resim: 1

Farah Zeynep Abdullah ‘Benim Adım Farah’ dizisinden gelen teklifi kabul etmeyince rol Demet Özdemir’e gitmişti.

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Farah Zeynep Abdullah dizide isminin kullanılmasına tepki gösterdi - Resim: 2

'BU İSMİ VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ?'

Yapımcıya “Diziye bu ismi vermeyi düşünmüyorsunuz, değil mi?” dediği iddia edilen Abdullah, çekimleri başlayan diziden rahatsız oldu.

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Farah Zeynep Abdullah dizide isminin kullanılmasına tepki gösterdi - Resim: 3

Oyuncu “Benim adım Farah, araştırmanızı öneririm” diye tweet attı.

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Farah Zeynep Abdullah dizide isminin kullanılmasına tepki gösterdi - Resim: 4

Farah isimli 749 TC vatandaşı bulunuyor.

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