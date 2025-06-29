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  4. Türkiye'nin güzel oyuncusu Yeşilçam'ı tek cümlede silip attı!

Farah Zeynep Abdullah Yeşilçam'ı tek cümlede silip attı

Yer aldığı yapımlar kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık olay olan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah bu sefer de "en sevdiğiniz Yeşilçam yıldızı kimdir" sorusuna verdiği yanıtla gündemde...

Farah Zeynep Abdullah Yeşilçam'ı tek cümlede silip attı - Resim: 1

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile en sevdiği Yeşilçam oyuncusuna dair soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. 

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Farah Zeynep Abdullah Yeşilçam'ı tek cümlede silip attı - Resim: 2

"Yeşilçam'ı hiç sevmem. Hiçbir zaman Yeşilçam hayranlığım olmadı." diyen Farah Zeynep Abdullah'ın Yeşilçam için yaptığı bu yorum gündem oldu.

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Farah Zeynep Abdullah Yeşilçam'ı tek cümlede silip attı - Resim: 3

Güzel oyuncu açıklamalarının devamında ise "en efsane bulduğum Kemal Sunal" dedi.

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Farah Zeynep Abdullah Yeşilçam'ı tek cümlede silip attı - Resim: 4

Yeşilçam'ın abartıldığını belirten Farah Zeynep Abdullah, "Çok abartıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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