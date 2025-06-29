Farah Zeynep Abdullah Yeşilçam'ı tek cümlede silip attı
Yer aldığı yapımlar kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık olay olan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah bu sefer de "en sevdiğiniz Yeşilçam yıldızı kimdir" sorusuna verdiği yanıtla gündemde...
Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile en sevdiği Yeşilçam oyuncusuna dair soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
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"Yeşilçam'ı hiç sevmem. Hiçbir zaman Yeşilçam hayranlığım olmadı." diyen Farah Zeynep Abdullah'ın Yeşilçam için yaptığı bu yorum gündem oldu.
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Güzel oyuncu açıklamalarının devamında ise "en efsane bulduğum Kemal Sunal" dedi.
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Yeşilçam'ın abartıldığını belirten Farah Zeynep Abdullah, "Çok abartıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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