Farah Zeynep Abdullah'a büyük ödül

Bergen filminde başrolü canlandıran ve büyük başarı elde eden Farah Zeynep Abdullah, son olarak henüz yayınlanmayan Bihter filminde başrolü canlandırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Farah Zeynep Abdullah, bu yıl 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü'nü kazandı.