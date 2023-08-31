Farah Zeynep Abdullah'a büyük ödül
Bu yıl 80'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali'nden güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a büyük ödül.
Bu yıl 80'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali'nde ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Venedik Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.
Bergen filminde başrolü canlandıran ve büyük başarı elde eden Farah Zeynep Abdullah, son olarak henüz yayınlanmayan Bihter filminde başrolü canlandırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Farah Zeynep Abdullah, bu yıl 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Canal 5 kanalında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura'daki Şura karakteriyle yurt dışında da büyük fan kitlesine sahip olan Farah Zeynep Abdullah, başarılı performansı sayesinde bu yıl 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında büyük bir ödüle layık görüldü.
İtalya’nın en büyük medya şirketlerinden Mediaset’in Canal 5 kanalında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura‘daki Şura karakteriyle yurt dışında da büyük fan kitlesine sahip olan Abdullah, İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü‘nü almaya hak kazandı.