Farah Zeynep Abdullah'tan kıyafetini beğenmeyenlere esprili cevap

Başrol oynadığı Bergen filminin galasında giydiği yeşil takımı için eleştirilen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından, bir dönem 'caps'ler ekonu olan, 'Herkesin kıyafetine herkes karışamaz' videosundaki adamın repliği ile yanıt verdi. Abdullah, kıyafeti hakkındaki yorumlara topluca cevap vererek "Ne oldu ya hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu" dedi.