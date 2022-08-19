Farah Zeynep Abdullah'tan kötü haber: Partiye gidecekti, hastaneye kaldırıldı
Doğum günü için partiye katılacak olan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ateşi yükselince soluğu hastanede aldı.
Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah çok başarılı bir performans sergilemişti.
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Dizinin 1. sezonundan sonra güzel oyuncu için ayrılık kararı alınmıştı.
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33. yaşını kutlamaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah arkadaşlarının hazırladığı partiye gidecekti.
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Ancak ne yazık ki bir anda ateşi yükselince apar topar acile gitti. Güzel oyuncuya serum takıldı.
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