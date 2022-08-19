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  4. Farah Zeynep Abdullah'tan kötü haber: Partiye gidecekti, hastaneye kaldırıldı

Farah Zeynep Abdullah'tan kötü haber: Partiye gidecekti, hastaneye kaldırıldı

Doğum günü için partiye katılacak olan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ateşi yükselince soluğu hastanede aldı.

Farah Zeynep Abdullah'tan kötü haber: Partiye gidecekti, hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar  Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah çok başarılı bir performans sergilemişti. 

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Farah Zeynep Abdullah'tan kötü haber: Partiye gidecekti, hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

Dizinin 1. sezonundan sonra güzel oyuncu için ayrılık kararı alınmıştı. 

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Farah Zeynep Abdullah'tan kötü haber: Partiye gidecekti, hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

33. yaşını kutlamaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah arkadaşlarının hazırladığı partiye gidecekti. 

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Farah Zeynep Abdullah'tan kötü haber: Partiye gidecekti, hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

Ancak ne yazık ki bir anda ateşi yükselince apar topar acile gitti. Güzel oyuncuya serum takıldı. 

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