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  4. Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler''

Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler''

Gazeteci Fatih Altaylı, Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı'daki doğum günü partisinde yaşanan cinayet sonrası tutumlarını ve medyada sürekli yer almalarını sert sözlerle eleştirdi. Altaylı, "Cinayeti bile fırsata çevirip ambulans yerine video editliyorlar" diyerek medyanın bu yozlaşmayı yayınlamayı bırakmasını istedi.

Kaynak: Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için...
Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler'' - Resim: 1

Gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, kaleme aldığı son köşe yazısında, son dönemin en çok tartışılan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çiftini hedef aldı.

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Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler'' - Resim: 2

Alaçatı'da düzenlenen doğum günü partisinde Engin Polat'ın kuzeni ve korumasının öldürülmesi olayına değinen Altaylı, Dilan Polat'ın cinayet anında ambulans çağırmak yerine video kurgulamasına isyan etti.

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Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler'' - Resim: 3

Altaylı, medya kuruluşlarına da çağrıda bulunarak bu tür olayların toplumun gözüne sokulmaması gerektiğini vurguladı.

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Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler'' - Resim: 4

Toplumdaki şiddet ve hukuk tanımazlığın köklerinin 25 yıl önce yayınlanan mafya dizisi karakterlerine kadar uzandığını belirten Altaylı, bugün gelinen noktanın ise "Polatgiller" adını verdiği sosyal medya fenomenleri olduğunu ifade etti.

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