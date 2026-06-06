Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler''
Gazeteci Fatih Altaylı, Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı'daki doğum günü partisinde yaşanan cinayet sonrası tutumlarını ve medyada sürekli yer almalarını sert sözlerle eleştirdi. Altaylı, "Cinayeti bile fırsata çevirip ambulans yerine video editliyorlar" diyerek medyanın bu yozlaşmayı yayınlamayı bırakmasını istedi.
Gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, kaleme aldığı son köşe yazısında, son dönemin en çok tartışılan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çiftini hedef aldı.
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Alaçatı'da düzenlenen doğum günü partisinde Engin Polat'ın kuzeni ve korumasının öldürülmesi olayına değinen Altaylı, Dilan Polat'ın cinayet anında ambulans çağırmak yerine video kurgulamasına isyan etti.
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Altaylı, medya kuruluşlarına da çağrıda bulunarak bu tür olayların toplumun gözüne sokulmaması gerektiğini vurguladı.
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Toplumdaki şiddet ve hukuk tanımazlığın köklerinin 25 yıl önce yayınlanan mafya dizisi karakterlerine kadar uzandığını belirten Altaylı, bugün gelinen noktanın ise "Polatgiller" adını verdiği sosyal medya fenomenleri olduğunu ifade etti.
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