Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!
Fatih Ürek bir dönem yakında dostu olan Demet Akalın'la ilgili demediğini bırakmadı.
Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası Demet Akalın'la arasında 'dedikoducu' tartışması çıkmış, kavga giderek alevlenmişti.
Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına konuk olan Fatih Ürek, Demet Akalın hakkında demediğini bırakmadı.
Demet Akalın'ı aradığını ama ve kendisine "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini söyleyen Ürek, ''Demet Akalın benim için bitmiştir!'' dedi.