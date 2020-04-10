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  3. 10 Nisan 2020 11:00

Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Fatih Ürek bir dönem yakında dostu olan Demet Akalın'la ilgili demediğini bırakmadı.

Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası Demet Akalın'la arasında 'dedikoducu' tartışması çıkmış, kavga giderek alevlenmişti.

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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına konuk olan Fatih Ürek, Demet Akalın hakkında demediğini bırakmadı.

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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Demet Akalın'ı aradığını ama ve kendisine "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini söyleyen Ürek, ''Demet Akalın benim için bitmiştir!'' dedi.

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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Demet Akalın için ''O benim için sıfıra sıfır bir karakterde insan'' diyen Fatih Ürek, aylar önceki kavgayı yeniden alevlendirdi.

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