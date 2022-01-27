Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı: Ediz Hun'un sahnede zor anları

Girik'i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında usta sanatçılar Nuri Alço, Müjdat Gezen, Kerem Alışık, Engin Çağlar, Nurseli İdiz, Erdal Özyağcılar ve Türkan Şoray da yer aldı.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun" dedi

Türkan Şoray cenaze töreninde konuşmak da güçlük çekti. Yeşilçam'ın Sultan'ı "Ne olur beni anlayın. Sarıldım gittim. Yani vedalaştım o kadar" dedi.