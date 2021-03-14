Fazla kiloları yüzünden terk edildi, son haliyle sevgilisi pişman etti
137 kg olduğu için 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi tarafından terk edilen kadın, 64 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.
Hayatına sporu ve dengeli beslemeyi alan kadının artık hayatı değişmeye başlamıştı. Erkek arkadaşını pişman etmek için çıktığı yolda kendi serüvenini yarattı ve yeni hayat tarzını benimsedi. Bize kalırsa eski sevgili çoktan pişman olmuştur.
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Şimdi başka kadınlara yaşantısıyla ilham olan genç kadın geçirdiği zorlu süreci şu sözlerle anlattı;
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"3 yıllık bir ilişkim vardı. Bu ilişkide kendimi çok kaybettim. Kanser bir ilişkimiz vardı. Yılbaşından 2 gün sonra bana hiçbir şey söylemeden ilişkimizi bitirdi."
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"Kilo vermeye karar verme sürecim ise böyle başladı. Çünkü erkek arkadaşım artık benimle birlikte olmak istemiyordu. Ona geri dönüp ne kaybettiğini göstermek istedim."
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