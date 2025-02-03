Fazla kilolarından kurtulan Zara'dan cesur sahne kıyafeti
Uzun bir dönem fazla kilolarıyla savaş veren, 9 kilo verdikten sonra yepyeni bir görünüme kavuşan Türk halk müziğinin güzel ismi Zara cesur sahne kostümü ile adeta "düşman çatlattı". Zara fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu da açıkladı.
Ünlü Türk halk sanatçısı Zara fazla kilolarından kurtulup yepyeni bir görünüme kavuşmuştu.
1 / 7
Fazla kilolarından kurtulduktan sonra artık daha cesur sahne kıyafetlerini tercih etmeye başlayan Zara bu sefer de hayranlarının karşısına derin dekolteli bir sahne kıyafetiyle çıktı.
2 / 7
Şarkıcının, 9 kilo vererek sahne kıyafetlerinde iddialı seçimler yapmaya başlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
3 / 7
Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair de ipuçları verdi.
4 / 7