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  4. 9 kilo birden vermişti... Hem zayıflama sırrını açıkladı hem de cesur kostümüyle meydan okudu

Fazla kilolarından kurtulan Zara'dan cesur sahne kıyafeti

Uzun bir dönem fazla kilolarıyla savaş veren, 9 kilo verdikten sonra yepyeni bir görünüme kavuşan Türk halk müziğinin güzel ismi Zara cesur sahne kostümü ile adeta "düşman çatlattı". Zara fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu da açıkladı.

Fazla kilolarından kurtulan Zara'dan cesur sahne kıyafeti - Resim: 1

Ünlü Türk halk sanatçısı Zara fazla kilolarından kurtulup yepyeni bir görünüme kavuşmuştu.

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Fazla kilolarından kurtulan Zara'dan cesur sahne kıyafeti - Resim: 2

Fazla kilolarından kurtulduktan sonra artık daha cesur sahne kıyafetlerini tercih etmeye başlayan Zara bu sefer de hayranlarının karşısına derin dekolteli bir sahne kıyafetiyle çıktı.

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Fazla kilolarından kurtulan Zara'dan cesur sahne kıyafeti - Resim: 3

Şarkıcının, 9 kilo vererek sahne kıyafetlerinde iddialı seçimler yapmaya başlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Fazla kilolarından kurtulan Zara'dan cesur sahne kıyafeti - Resim: 4

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair de ipuçları verdi.

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