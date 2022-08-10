Fenerbahçe'nin eski yengesi Mbappe ile yakayı ele verdi!

Juice Channel isimli bir Instagram hesabı PSG'nin ve Fransız futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin gönlünü, PSG'nin bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski oyuncusu Gregory van der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram'a kaptırdığını öne sürdü.