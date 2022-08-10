Fenerbahçe'nin eski yengesi Mbappe ile yakayı ele verdi!
PSG'nin yıldızı Mbappe eski Fenerbahçeli yıldızın büyük aşkıyla birlikte iddiası gündeme bomba gibi düştü.
PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin adı sürpriz bir aşk iddiasına karıştı
1 / 30
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gregory van der Wiel'den ayrılan Belçikalı model Rose Bertram'ın, Kylian Mbappe ile aşk yaşadığı iddiaları her geçen gün artıyor.
2 / 30
Juice Channel isimli bir Instagram hesabı PSG'nin ve Fransız futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin gönlünü, PSG'nin bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski oyuncusu Gregory van der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram'a kaptırdığını öne sürdü.
3 / 30
Wiel ile sekiz yıllık bir birliktelik yaşayan Bertram, geçtiğimiz günlerde Hollandalı eski futbolcudan ayrılmıştı.
4 / 30