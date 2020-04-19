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  3. 19 Nisan 2020 22:22

Fenerbahçe'nin yengesi İstanbul'da üstsüz güneşlendi

Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, İstanbul'da havanın güneşli oluşunu fırsat bildi ve camın önüne geçip yarı çıplak şekilde güneşlendi.

Fenerbahçe'nin yengesi İstanbul'da üstsüz güneşlendi

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 2017 yılından bu yana birlikte olduğu 27 yaşındaki Gala Caldirola bu yıl evlendi.

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Fenerbahçe'nin yengesi İstanbul'da üstsüz güneşlendi

31 yaşındaki futbolcudan Luz Elif adında bir kızı olan güzel model paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin yengesi İstanbul'da üstsüz güneşlendi

Karantina günlerini evinde geçiren Gala Caldirola güneşi görünce kendinden geçti. Ve camın önüne geçip üstsüz şekilde güneşlendi.

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Fenerbahçe'nin yengesi İstanbul'da üstsüz güneşlendi

Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola kızını da yanına alarak 'Bir rüya için dans etmek' isimli yarışma programına katılmak için Şili'ye gitmişti.

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