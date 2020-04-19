Fenerbahçe'nin yengesi İstanbul'da üstsüz güneşlendi
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, İstanbul'da havanın güneşli oluşunu fırsat bildi ve camın önüne geçip yarı çıplak şekilde güneşlendi.
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 2017 yılından bu yana birlikte olduğu 27 yaşındaki Gala Caldirola bu yıl evlendi.
31 yaşındaki futbolcudan Luz Elif adında bir kızı olan güzel model paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor.
Karantina günlerini evinde geçiren Gala Caldirola güneşi görünce kendinden geçti. Ve camın önüne geçip üstsüz şekilde güneşlendi.