Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
İstanbul Kağıthane'de evinde ölü bulunan moda tasarımcısı ve sosyal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'ın (27) son görüntüleri ortaya çıktı. Eraslan’ın evine olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un geldiği öğrenildi.
Kağıthane'de moda tasarımcısı, sosyal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'ın (27), yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eraslan’ın olaydan 2 gün önce Mısır tatilinden geldiği öğrenildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri yaptığı çalışmalarda, Eraslan’ın evine olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un (28) geldiğini tespit etti. İfadesine başvurulan Kurtuluş, evine gittiği Eraslan’ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki gösterdiğini ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Eraslan’ın ve Kurtuluş’un eve girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 13 Mart Cuma günü saat 00.25 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre televizyonda yayınlanan bir moda programıyla tanınan moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı çaldıklarında açan olmadı. Eraslan'a ulaşamayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis daireye girdiğinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
'BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM'
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının dairede yaptığı inceleme sonrası Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı bir not paylaştığı ortaya çıktı.
2 GÜN ÖNCE MISIR’DAN DÖNMÜŞ
Diğer yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda, Ayşegül Eraslan’ın 11 Mart Çarşamba günü Mısır tatilinden döndüğünü ve valiziyle yaşadığı binaya girdiğini belirledi. Olay günü yaşananlarla ilgili Eraslan’ın yaşadığı binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un Eraslan’ın evine girdiğini tespit etti. İçeride kısa bir süre kalan Kurtuluş’un daha sonra daireden çıkarak binadan ayrıldığı belirlendi.