Fenomen çılgın dondurmacı son videosu ile yine olay oldu: Dans için sıraya girdiler

Son dönemin en çok takip edilen ve her yaptığı olay olan isimlerinden bir tanesi fenomen Çılgın Dondurmacı. Olay yaratan videoların ismi olan ve TikTok'ta Çılgın Dondurmacı adıyla tanınmaya başlayan Mehmet Dinç, kendisinden dondurma almak için gelen kadın müşterileriyle yaptığı seksi dans videolarıyla oldukça izlenen bir fenomen. Birbirinden güzel ve çekici kadınların adeta dondurmacının önünde sıra olduğu ve dans etmek için birbiriyle yarıştığı videolara bir yenisi daha eklendi. Antalya'daki dondurma dükkanı turistlerin büyük ilgisini çeken Dinç, kendi şarkısı olan "Kalbimsin" eşliğinde müşterileriyle dans ederek dikkat çekiyor ve bu videoları sosyal medyada paylaşıyor. Dinç bu defa "Bulamam Senden Başka" şarkısıyla bir video yayınladı.