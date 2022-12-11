Fenomen çılgın dondurmacı son videosu ile yine olay oldu: Dans için sıraya girdiler
TikTok'ta 18 milyondan fazla takipçisi olan, sosyal medyayı sallayan ve Çılgın Dondurmacı olarak bilinen fenomen Mehmet Dinç, son videosu ile yine olay oldu.
Son dönemin en çok takip edilen ve her yaptığı olay olan isimlerinden bir tanesi fenomen Çılgın Dondurmacı. Olay yaratan videoların ismi olan ve TikTok'ta Çılgın Dondurmacı adıyla tanınmaya başlayan Mehmet Dinç, kendisinden dondurma almak için gelen kadın müşterileriyle yaptığı seksi dans videolarıyla oldukça izlenen bir fenomen. Birbirinden güzel ve çekici kadınların adeta dondurmacının önünde sıra olduğu ve dans etmek için birbiriyle yarıştığı videolara bir yenisi daha eklendi. Antalya'daki dondurma dükkanı turistlerin büyük ilgisini çeken Dinç, kendi şarkısı olan "Kalbimsin" eşliğinde müşterileriyle dans ederek dikkat çekiyor ve bu videoları sosyal medyada paylaşıyor. Dinç bu defa "Bulamam Senden Başka" şarkısıyla bir video yayınladı.
İŞTE ÇILGIN DONDURMACI'NIN OLAY OLAN DANS VİDEOSU
Çılgın Dondurmacı'nın son videosu da diğerleri gibi saatler içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.
Dondurmacının önüne gelen eşofmanlı iki kadının çekici danslar ettiği videoda Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç de onlara eşlik etti.
Yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çılgın Dondurmacı'nın YouTube kanalında paylaştığı videosuna adeta yorum yağdı.