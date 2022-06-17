Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği ayakkabılarının fiyat dudak uçuklattı
Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile 2 gün önce Paris'te nikah masasına oturan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, düğün yemeği düzenledi. Özaslan'ın yemekte giydiği gelinliği ve ayakkabıları gündem oldu.
YouTube'da çektiği makyaj videoları ile yıldızı parlayan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile iki gün önce Paris'te nikah masasına oturdu.
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Can Maxim Mutaf ile Duygu Özaslan, nikahın ardından iki gün üst üste davet verdi.
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Nikah sonrası bir şatoda prova yemeği organize eden çift, yakın arkadaşlarıyla kutlama yaptı.
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Özaslan prova yemeğinde mini tül ve dantel detaylı bir gelinlik tercih etti.
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